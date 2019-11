Elfriede Wimmer stellt in Korschenbroich aus : Die Malerei als Sucht – auch mit 93 Jahren

Elfriede Wimmer stellt in Korschenbroich aus

Korschenbroich In ihrer aktuellen Ausstellung in der Niederrhein-Klinik widmet sich Elfriede Wimmer der „Macht der Farben“.

Vor drei Jahren hatte die Korschenbroicher Künstlerin in der Niederrhein-Klinik eine Ausstellung, die zugleich ein Rückblick war auf 60 Jahre Malerei. Als Elfriede Wimmer jetzt angesprochen wurde, sagte sie spontan zu. In den vergangenen Jahren hatte sie zahlreiche neue Bilder gemalt. Diesmal stellt die Absolventin der Modeschule Düsseldorf, die unter anderem bei Otto Piene studiert hat, ausschließlich abstrakte Malerei aus.

Elfriede Wimmer war jetzt zum siebten Mal an der Sommerakademie in Trier. Die Malerei ist für sie fast wie eine Sucht, wenn ihr nachts Ideen kommen, setzt sie diese meist unverzüglich um. Das ist deshalb so bemerkenswert, weil die überaus rüstige Seniorin noch diesen Monat 93 Jahre alt wird.