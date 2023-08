130 Ehejahre werden gemeinsam gefeiert Eiserne Hochzeit im Doppelpack in Kleinenbroich

Kennengelernt haben sich Ingrid und Jens Lorenzen am Rheinufer in Düsseldorf. Als Ingrid dort spazieren ging, wurde sie von Jens angesprochen. Er stammte aus Neumünster, arbeitete in Düsseldorf und wohnte zu der Zeit bei einem befreundeten Ehepaar. Später holte er Ingrid aus der Tanzschule ab, und so nahmen die Dinge ihren Lauf. Vor zweieinhalb Jahren zogen die beiden nach Kleinenbroich in die Nähe ihres Sohnes.