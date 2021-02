Winter in Korschenbroich : Eis und Schnee – Stadt informiert über Pflichten der Bürger

KORSCHENBROICH Kälte, Eis und Schnee haben auch Korschenbroich fest im Griff. Was insbesondere Grundstückseigentümer zu leisten haben, damit die Menschen sicher unterwegs sein können, darauf hat die Stadt Korschenbroich hingewiesen.

Was ist ausreichend? Grundstückseigentümer müssen die Gehwege ausreichend freihalten. Was als ausreichend gilt, definiert die Stadtverwaltung so: „Bürgersteige sind vollflächig zu räumen, in Fußgängerzonen benötigen Fußgänger einen Durchgang, der 1,50 Meter breit ist“, sagt der Beigeordnete Thomas Dückers.