Einzige Kinderzahnärztin in Korschenbroich „Wir bohren nicht, aber wir gucken auch nicht nur“

Lautes Kinderlachen beim Zahnarzt – für manch einen mag das eine unwirkliche Vorstellung sein. Bei Alexandra Schöffel ist dies in ihrer Kleinkindersprechstunde sogar ausdrücklich erwünscht. Die 34-Jährige ist die einzige Kinderzahnärztin in Korschenbroich und seit einiger Zeit in der Praxis von Carolin Habermeier tätig. „Wenn es mal lauter wird, ist das völlig ok“, sagt Schöffel. „Denn Kinder sind keine kleinen Erwachsenen.“