Betriebsausschuss Korschenbroich : Welche Straßen vor Überflutung geschützt werden

So sah es im August 2020 Am Sportplatz aus. Starkregen hatte die Straße überflutet, das Wasser konnte nicht absickern. Foto: Klaus Heister

Korschenbroich Die Stadt plant mehrere Einzelmaßnahmen zum Schutz vor Starkregen. Versickerungsgräben und veränderte Straßenhöhen sind einige der Ideen. Grundsätzlich müsse sich jeder Anwohner aber selbst schützen, so der Entsorgungsbetrieb.

Das gilt zum Beispiel für die Straße Am Grootes und Hellweg. „Das Wasser kommt über die Bundesstraße 230 und läuft unkontrolliert über ein Grundstück,“ erklärte der Betriebsleiter. Ziel müsse sein, den Straßenkörper so anzupassen, dass der Starkregen über eine Rinne in den Kommerbach abgeleitet werden könne. Zudem müsse mit dem Eigentümer gesprochen werden, damit er Sicherungsmaßnahmen gegen hohe Wasserstände im Kommerbach vornehme.

Jeder müsse sich selbst schützen, sagte Kochs. Aber es gebe auch Maßnahmen, die nur kommunal gelöst werden könnten. So sei dort ein Versickerungsgraben nach dem Bau von Hallen abhandengekommen. Früher habe dieser eine direkte Verbindung zum Kommerbach gehabt. Durch eine Veränderung der Straßenhöhe soll der Starkregen nun wieder in eine Richtung zwischen den dort gebauten Hallen zum Kommerbach finden.

Im Bereich Am Hoppbruch soll laut Kochs auch geklärt werden, ob eine direkte Ableitung des Wassers in den Horster Bach über Änderungen von Straßenhöhen verwirklicht werden könne. Dies sei die einzige Lösung, die es erlaube, ohne Pumpen auszukommen. „Bei heftigem Starkregen fällt oft auch der Strom aus und die Pumpen versagen“, erklärte Kochs. Daher sei eine andere Lösung notwendig.

Zum Bereich Scherfhausen berichtete Kochs, dass in den vergangenen Jahren bereits Anpassungen in der Kanalisation vorgenommen worden seien. Dennoch: Bei Starkregen sei es zu Überflutungen gekommen, da die Wassermassen direkt von der Feldflur gekommen seien. Abhilfe soll nun eine deutlich ausgeprägte Rinne schaffen, in die Wasser hineinlaufen und in Richtung Jüchener Bach gelenkt werden könne.