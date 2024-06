Aktion von Einzelhändlern in Korschenbroich Im Ortskern wird der Sommeranfang mit Provence-Gefühl gefeiert

Die Organisatorinnen Ulrike Freier von „Feder & Tinte“ sowie Gabi Meissner vom „Feinkosthimmel“ haben andere Einzelhändler mit ihrer Idee angesteckt. Daher werden verschiedene Geschäfte am Donnerstag, 20. Juni, bis 20 Uhr öffnen. Es wird eine Candybar geben, Lavendelsäckchen, lilafarbene Füllfederhalter, Mode im Farbton Flieder, Getränke in Lila und mit Lavendelduft. Diese Geschäfte öffnen bis 20 Uhr: Feinkosthimmel, Dessous Leufen, Trends and Lifestyle, Buchhandlung Barbers, Schuhhaus Oellers, „Unsere Schnapsidee“, „Nika Fashion“, „Lemon“ sowie „Feder & Tinte“. Andere Geschäfte, die an der Flieder-Aktion teilnehmen sind: „Filou“, Modehaus Steigels, Schuhhaus Kamper, Sport Esser, Optik Huppertz, Kreativ Körfer, „Tini“ und das Spielwarengeschäft „Atongarix“. Am Freitag und Samstag soll das Provence-Feeling weiterhin in der Stadt herrschen.