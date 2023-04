Verbindungsstraße zwischen Korschenbroich und Mönchengladbach Welche Folgen die Bauarbeiten an der L381 für Autofahrer haben

Die Baumaßnahmen beginnen an der Straße „An der Sandkuhle“ und parallel dazu auf der L382. „Hier werden die bestehenden Verkehrsinseln ausgebaut und die Fahrspur im Vollausbau verbreitert“, heißt es. Konkret erhält beim Umbau die Zufahrt aus der L31 („An der Sandkuhle“) einen zweiten Linksabbiegestreifen in Fahrtrichtung Mönchengladbach und einen freilaufenden Rechtsabbiegestreifen. Bis Anfang Juni werde es deswegen zu Einschränkungen an der Straße „An der Sandkuhle“ kommen: Stadteinwärts wird eine Einbahnstraßenregelung eingerichtet und die Einfahrt ist beschränkt. Die Umleitung erfolgt hier über die Rheydter Straße.