Arbeiten in der Filiale in Korschenbroich : Eingang zur Sparkasse nach Brand weiter gesperrt

Arbeiten in der Filiale in Korschenbroich

Korschenbroich Vor mehr als drei Wochen geriet die Werbetafel in Brand. Auswirkungen hat das für die Kunden der Sparkasse bis heute. Woran das liegt und wann der Eingang voraussichtlich wieder benutzt werden kann.

Es hatte sich relativ harmlos angehört, als am 22. Januar eine Leuchtreklame über dem Eingang der Sparkasse an der Hindenburgstraße in Brand geraten war. Der Löschzug Korschenbroich und die Löschgruppe Herrenshoff hatten das Feuer schnell gelöscht und mit Hilfe der Drehleiter die Zinkvertäfelung über dem Schild entfernt. Seitdem ist der Eingang zur Sparkasse aber immer noch gesperrt.