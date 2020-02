Bürgermonitor aus Korschenbroich : Schäden nach Glasfaser-Arbeiten

Gottfried Weeger steht auf seinem Grundstück. Neben ihm ist die Stelle in der Einfahrt, die abgesackt ist. Foto: Marc Latsch. Foto: Marc Latsch

Korschenbroich Seit die neuen Anschlüsse verlegt wurden, ist Gottfried Weegers Einfahrt abgesackt.

Gottfried Weeger hat ein Problem. Seit im Sommer 2019 die Deutsche Glasfaser an der Straße Am Hommelshof neue Anschlüsse verlegt hat, sieht sein Grundstück nicht mehr aus wie zuvor. Dabei hat er selbst gar keinen neuen Anschluss erhalten.

„Ein Teil meiner Stellfläche vor dem Haus ist abgesackt“, sagt Weeger. Er habe seine Einfahrt bewusst nicht versiegelt. Um das Grundwasser nicht negativ zu beeinflussen. Aber seit den Arbeiten der Deutschen Glasfaser, so sagt er, rutscht der Sand in den Abflusskanal. Erst kürzlich habe er 15 Kilogramm Sand nachverfüllt. „Alles ist wieder abgesackt“, sagt er.

Der Grund dafür steht für Weeger fest. In Folge der Arbeiten sei die Kanalwand vor seinem Haus eingestürzt. Seitdem habe er die Probleme mit seinem Stellplatz. Zudem kritisiert er den Zustand des Bürgersteigs vor seinem Haus. Dort seien kaputte Pflastersteine wieder eingesetzt worden.

Dreimal habe Weeger sich seitdem an die Deutsche Glasfaser gewandt und nie eine Reaktion erhalten. Mit der Stadt habe es zudem im Herbst einen Ortstermin gegeben, bei der zumindest die Reparatur des Kanals in Aussicht gestellt worden sei. Passiert sei bislang jedoch nichts. „Ich ärgere mich maßlos“, sagt Weeger.

Auch die Deutsche Glasfaser unterscheidet zwischen den Schäden im öffentlichen und privaten Bereich. Ein Sprecher erklärte, dass der für die Arbeiten verantwortliche Generalunternehmer am Mittwoch die Situation an der Straße Am Hommelshof begutachten werde. „Wir bauen sehr schnell sehr viel“, sagt der Sprecher. „Da kann es schon einmal vorkommen, dass Schäden entstehen.“