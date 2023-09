Veranstaltung vom Heimatverein Korschenbroich Eine Zeitreise durch Korschenbroich

Korschenbroich · Beim historischen Rundgang mit dem Heimatverein gab es viel zu erfahren. Über eine frühere Bar im Ortskern, Handwerker, die in ein Loch in die Kirche fielen, und dabei einen beachtlichen Fund machten. Und warum der Pastor über den Beichtstuhl an der Schreinerei nicht unglücklich war.

07.09.2023, 04:50 Uhr

Rund 30 Menschen nahmen an dem historischen Rundgang durch Korschenbroich teil, zu dem der Heimatverein eingeladen hatte. Spannende Geschichten von früher gab es, aber auch so manche Anekdoten. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Von Tanja Stammen

Rund um das Bronze-Modell im Ortskern wartete bereits eine Menschentraube. Rund 30 Korschenbroicher trafen sich zu einem etwas anderen Stadtrundgang. Reiner Leusch, Besitzer des ältesten Hauses in Korschenbroich, und Roswitha Hermanns vom Heimatverein Korschenbroich führten zwei Stunden lang durch die Innenstadt. Doch die Organisatoren hatten nur teilweise das Sagen, es waren vor allem auch Teilnehmer, die diesen Ausflug mit ihren Anekdoten bereicherten.