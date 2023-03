NRW-Warntag in Korschenbroich Eine von 14 Sirenen funktionierte nicht

Korschenbroich · Landesweit heulten rund 6000 Sirenen zum Probealarm am 9. März um 11 Uhr. In Korschenbroich gibt es 14 Sirenen. Der Feuerwehrchef erhielt nur eine Meldung, dass die Sirene an einem Standort nicht lief. Er ist dennoch zufrieden.

09.03.2023, 15:51 Uhr

Das Archivfoto zeigt Michael Beyer, Leiter des Amts für Recht, Ordnung und Feuerschutz, vor der Sirenenanlage auf dem Steigerturm der Korschenbroicher Feuerwache. Als Haube erkennbar ist die alte, mechanisch betriebene Sirene, darunter die moderne Auslösetechnik. Archivfoto: Foto: Stadt Korschenbroich