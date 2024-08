Verkehrsunfall in Korschenbroich Eine Schwerverletzte und zwei Leichtverletzte nach Kollision

Eine 71 Jahre alte Frau aus Kaarst hatte die K8 in Richtung Glehn befahren. Nach eigenen Angaben habe sie mit ihrem Mercedes an der roten Ampel gewartet und sei bei Grün in den Kreuzungsbereich eingefahren. Zeitgleich befuhr laut Polizei ein 75 Jahre alter Mann aus Bedburg mit seiner 73 Jahre alten Ehefrau als Beifahrerin die L361 in Richtung Kapellen. Auch er gibt an, mit seinem VW bei Grün in die Kreuzung eingefahren zu sein.