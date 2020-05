Radserie ADFC Korschenbroich : Von Kleinenbroich mit dem Rad durch Feld und Flur

Die Antoniuskapelle in Kleinenbroich wurde 1817 erbaut. Foto: Ilgner Detlef (ilg)/Ilgner,Detlef (ilg)

Korschenbroich Die zweite ADFC-Radtour startet und endet an der Antoniuskapelle in Kleinenbroich. Das Gotteshaus wurde 1817 von Heinrich Breuer erbaut. Von dort aus geht es auf insgesamt 15 Kilometern nach Büttgen und zurück.

Der ADFC Korschenbroich hat in Zusammenarbeit mit unserer Redaktion eine zweite Tour zusammengestellt, die sich allein oder zu zweit gut auf dem Fahrrad absolvieren lässt. Start und Ziel ist diesmal Kleinenbroich.

Los geht es an der Antoniuskapelle (Nordstraße/Ecke Antoniusstraße). Der Antoniusstraße folgend, radeln Sie an der Kleinenbroicher Mühle vorbei. Diese wurde 1825 erbaut und verlor im Zweiten Weltkrieg als Geschützstandort Flügel und Haube. Heute ist sie ein Wohnhaus. Lange geradeaus bis zur T-Kreuzung im Feld, rechts, gleich links zur Umgehungsstraße in Büttgen. Wenn Sie diese überquert haben, entdecken Sie einen schönen Kinderspielplatz an der Ludgerusstraße.

Über die Ludgerusstraße geht es weiter bis zu den Bahngleisen, an denen Sie parallel links entlang radeln. Am Bahnhof durch die Unterführung geht es in den Büttgener Ortskern. Hier finden Sie links die Eisdiele „La Rosa“. Danach geht es wieder zurück durch den Tunnel. Biegen Sie in die Hermannistraße ein und radeln Sie entlang der Gleise. Halbrechts kommt der Postweg, am Ende rechts und dann weiter an den Bahngleisen entlang bis zur Braunsmühle. Diese erreichen Sie durch eine kleine Unterführung. Sie ist eine Getreidemühle in holländischer Bauart von 1756. An Sonntagen sind hier, außerhalb der Corona-Pandemie, Besichtigungen möglich.

Es geht wieder zurück auf Am Mühlenweg, immer geradeaus bis zu einem Kreisel. Über den Radweg gelangen Sie in die Hasselstraße, der Hofmarkt Küppers ist zu sehen. Hier können Sie einkaufen oder die Mini-Ponys bewundern, die echte Hingucker sind. Nach diesem Stopp geht es weiter über die Hasselstraße. Daraufhin nehmen Sie den Fahrradweg an der Bismarckstraße geradeaus. An der Tankstelle halblinks weiter auf dieser Straße. Nun biegen Sie wieder links in Am Ringofen ein.

Am Ende geht es rechts ab in Alt Vorst. Sie radeln links in den Vorster Pfad, am Friedhof vorbei. Hinter dem Friedhof geht es kurz links an der Vorster Straße entlang und sofort wieder rechts in einen Feldweg. Die Straße überqueren, den Bäumchensweg rechts liegen lassen und weiter geradeaus. Am Fleckenhof geht es vorbei, an der nächsten Kreuzung rechts halten. Die Kleinenbroicher Mühle ist jetzt gut sichtbar, immer geradeaus fahrend kommen Sie wieder zur Kapelle. Als Heinrich Breuer unversehrt aus dem Krieg heimkehrte, ließ er 1817 dieses kleine Gotteshaus erbauen. Hier endet nach rund 15 Kilometern die Radtour.

(RP)