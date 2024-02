Gemeinsame Aktion von Kita und GdG Korschenbroich Eine Arche Noah gebaut von Kindern in St. Marien

Pesch · „Wir bauen eine Arche Noah“ – so lautet das Motto einer gemeinsamen Initiative des Städtischen Familienzentrums Pesch und der Netzwerkkirche in der GdG Korschenbroich. Was das mit Nachhaltigkeit und Klimawandel zu tun hat.

28.02.2024 , 04:50 Uhr

Kinder des Städtischen Familienzentrums Pesch haben in der Pfarrkirche St. Marien eine Arche Noah gebaut. Interessierte Besucher können das Rettungsschiff nach den Wortgottesdiensten anschauen. Foto: Markus Rick (rick)

Von Angela Wilms-Adrians