Hauseinbrüche in Korschenbroich Täter drangen in vier Häuser ein und machten Beute

An der Berliner Straße drangen unbekannte Täter zwischen Montag, 9. Oktober, gegen 17 Uhr und Dienstag, 10. Oktober, um etwa 8 Uhr in ein Einfamilienhaus ein. Nach ersten Erkenntnissen hebelten sie die Haustür auf und entwendeten aus dem Hausflur eine Handtasche samt Inhalt sowie ein Portemonnaie. Ebenfalls an der Berliner Straße hebelten nach Angaben der Polizei mutmaßliche Tatverdächtige eine Haustür auf und entwendeten am Dienstag, 10. Oktober, zwischen 0 Uhr und 8.50 Uhr einen Rucksack mit einem darin befindlichen Portemonnaie und Schlüssel aus einem Hausflur eines Einfamilienhauses.