Einbruchsserie in Korschenbroich Erneut drei Einbruchsversuche in derselben Straße

Zwischen Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr, und Montag um 8.30 Uhr wollten sich Unbekannte Zugang zu einem Einfamilienhaus verschaffen. Es befanden sich Hebelmarken an der Eingangstür. In weitere zwei Häuser an derselben Straße versuchten Täter ebenfalls in der Zeit von Sonntag um 20 Uhr bis Montag um 8 Uhr einzudringen. An beiden Eingangstüren befanden sich nach Angaben der Polizei Hebelmarken. Es blieb jeweils bei den Einbruchsversuchen.