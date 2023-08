Kriminalität in Korschenbroich Einbruch ins Rathaus Sebastianusstraße am Wochenende

Wer am Montag ins Rathaus Sebastianusstraße wollte, landete vor verschlossenen Türen. Weil am Wochenende unbekannte Täter ins Gebäude eingebrochen waren, hatte die Stadt in Absprache mit der Polizei entschieden, das Rathaus für den Publikumsverkehr zu schließen. Ein DIN-A4-Zettel an der Glastür informierte darüber, warum das Bürgerbüro und das Rathaus geschlossen werden mussten.