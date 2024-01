Die Polizei sucht Zeugen Erneuter Einbruch in Korschenbroich

Unbekannte sind in der Zeit zwischen Dienstag, 26. Dezember, 9 Uhr, und Samstag, 30. Dezember, 13 Uhr, in ein Einfamilienhaus auf der Geschwister-Scholl-Straße eingebrochen. Das teilte die Polizei mit. Die Täter versuchten nach ersten Erkenntnissen zunächst, durch die Keller- und die Terrassentür in das Haus zu gelangen. Letztlich wurde eine Glasscheibe zerschlagen und das beschädigte Fenster aufgehebelt. Die Einbrecher durchwühlten mehrere Räume. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen.