Im Ortskern von Korschenbroich Einbruch in Einfamilienhaus und weitere 15 Versuche

Bereits am 4. und 5. Oktober gab es eine Häufung an Einbruchsversuchen in einer Straße in Korschenbroich-Pesch. An der Straße „Am Kamberg“ gab es sechs Einbruchsversuche, in zwei Fällen drangen die Täter in die Häuser ein. Auf Anfrage unserer Redaktion erklärt Michelle Holz von der Pressestelle der Polizei im Rhein-Kreis Neuss, dass die Ermittlungen im Kriminalkommissariat 14 verstärkt laufen und dass Zusammenhänge geprüft werden. Konkreter könne sie aus ermittlungstaktischen Gründen nicht werden, so Holz. Sie erklärte zudem, dass die Polizeipräsenz in der Stadt verstärkt werde.