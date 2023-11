Einbruch in Korschenbroich Täter durchwühlten mehrere Zimmer eines Einfamilienhauses

Erneut sind Einbrecher in ein Einfamilienhaus in Korschenbroich eingedrungen. Am Donnerstag, 9. November, sind nach Angaben der Polizei zwischen 16.50 Uhr und 18.50 Uhr, Personen durch ein Fenster in ein Einfamilienhaus an der Hubertusstraße in Herrenshoff gelangt. Die bisher Unbekannten durchwühlten mehrere Zimmer und entwendeten Bargeld. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 3000 zu melden. Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat 14 übernommen.