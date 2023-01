Zerbrochene Fenster in Korschenbroich Einbrecher nutzen Urlaubsreisen aus

In Korschenbroich kam es am Bärlauchweg zu Einbrüchen in Einfamilienhäuser. Die Unbekannten verschafften sich zwischen Samstag, 31. Dezember und Dienstag, 3. Januar, durch eine eingeworfene Fensterscheibe Zutritt zu einem Gebäude und durchwühlten dessen Räume. Nach ersten Ermittlungen wurde Bargeld entwendet.