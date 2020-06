Windhose zog durch Kleinenbroich : Kleiner Sturm, große Schäden

Korschenbroich Am Freitagnachmittag zog wohl eine Windhose durch Teile von Kleinenbroich. Was im Großteil des Ortes nicht einmal bemerkt wurde, hinterließ im Garten der Eheleute Baues eine Spur der Verwüstung.

Freitagnachmittag gegen 17 Uhr ging alles blitzschnell. Das Spektakel war auf kleine Teile von Kleinenbroich begrenzt: Es wurde dunkel, starker Regen setzte ein und eine Windhose sorgte in Sekunden für beachtlichen Schaden. Das „Epizentrum“ war um das Haus von Gisela und Heinz Baues an der Martinshütte herum. Vom Nachbargrundstück stürzte ein 34 Meter langer Baum in den Garten, den Gisela Baues seit Jahren mit viel Liebe und „grünem Daumen“ pflegt. Ein weiterer, nicht ganz so großer Baum stürzte ebenfalls vom Nachbargrundstück herüber. Abgeknickt wurden Teile einer Hängebuche, die ein Taufpate vor 33 Jahren zur Geburt von Ann-Christin, der Tochter von Gisela und Heinz Baues, gepflanzt hatte.