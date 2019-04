Ratssitzung in Korschenbroich : 2,5 Millionen Euro Mehreinnahmen

Der städtische Jahresabschluss wurde in der Ratssitzung vorgestellt. Dabei verzeichnete der Kämmerer Mehreinnahmen in Höhe von rund 2,5 Millionen Euro. Foto: dpa

Korschenbroich In der Ratssitzung legte der Kämmerer einen positiven Jahresabschluss vor.

„Wir können daraus leider für die Folgejahre keinen Honig saugen“, sagte Dückers. Hinzu kamen beim Jahresergebnis geringere Aufwendungen, so dass es letztlich zu diesem nicht erwarteten Betrag kam. „Es ist sicher ein schönes Ergebnis, aber leider können wir es als Stärkungspakt-Kommune nicht verwenden, um damit etwas auszugleichen, sowohl in diesem als auch in den kommenden Haushaltsjahren.“ Denn wie der Kämmerer im Lagebericht erläuterte, handele es sich beim Thema Gewerbesteuer-Nachzahlungen um Einmaleffekte, die zu Jahresbeginn nicht planbar seien. Die Gewerbesteuer bleibe eine schwer kalkulierbare, aber wesentliche Haushaltsposition, deren positive wie negative Veränderungen unmittelbare Auswirkungen auf das Jahresergebnis hätten.

„Wir nehmen dieses positive Ergebnis natürlich erfreut zur Kenntnis“, sagte CDU-Fraktionsvorsitzender Thomas Siegers. „So ganz macht sich das Ergebnis ja doch nicht von selbst. Es ist schon auch das Ergebnis einer soliden Aufstellung des Haushalts.“ Letztlich helfe das Ergebnis aber, um zum Beispiel die Rücklagen zu erhöhen und auch dabei, bei der Liquidität Kassenkredite in geringerer Höhe in Anspruch nehmen zu müssen.

In seinem Jahresbericht nannte Thomas Dückers aber auch eine Reihe von Haushaltsverschlechterungen. Dazu zählen geringere Erträge beim Baulandmanagement, Mehraufwendungen bei der Jugendamtsumlage an den Rhein-Kreis Neuss sowie höhere Aufwendungen für bauliche Unterhaltungen. Außerdem übersteigen bei den Pensions- und Beihilferückstellungen die tatsächlichen Aufwendungen die ursprüngliche Planung. Mit dem Jahresbericht plus Anlagen und Lagebericht wird sich nun der Rechnungsprüfungsausschuss beschäftigen. Denn an dieses Gremium leitete der Stadtrat den Jahresbericht weiter.