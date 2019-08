Außergewöhnliches Angebot in Korschenbroich : Ein Nähkursus „intensiv“ für junge Modemacher

Die Diplom-Modedesignerin Kerstin Kremers in ihrer Werkstatt, wo sie für Anfänger und Fortgeschrittene Intensiv-Nähkurse anbietet. Bei Kindern ist das Nähen beliebt, weil sie rasch sehen, was sie geschafft haben. Foto: Kandzorra, Christian

Korschenbroich Einfädeln, spulen, abstecken, nähen – nur etwas für Großmütter? „Falsch!“, sagen die Kinder, die bei Modedesignerin Kerstin Kremers in den Ferien lernen, fesche Kleider zu nähen. Ein Besuch.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christian Kandzorra

Irgendetwas passt nicht. Johanna stockt plötzlich – und stellt fest: Sie hat die Nadeln falschherum in den Stoff gesteckt. Jetzt lassen sie sich nur schwer wieder herausziehen. „Das ist nicht schlimm“, beruhigt Kerstin Kremers die 14-Jährige, die mit einem großen grauen Stück Baumwollstoff an der Nähmaschine sitzt. „Jetzt musst du eben etwas vorsichtiger sein.“ Johanna lässt sich von den Nadeln nicht weiter beirren. Sie schaltet die Maschine an, es rattert. Das Stoffstück nimmt unter der auf- und abstanzenden Nadel langsam Form an. „Das wird der Bezug für ein längliches Kissen“, sagt Johanna.

Beim Nähen erzählt sie von ihrer ersten eigenen, kleinen Kollektion: „Ich habe schon zwei Pullis, zwei Hosen, eine Mütze und einen Schal aus dem gleichen Stoff genäht.“ Die Kleidungsstücke können sich durchaus sehen lassen. „Das ist auch das, was so Spaß macht: Am Ende kann ich sehen, was ich geschafft habe“, sagt Johanna. In der Werkstatt von Kerstin Kremers nähen die Modemacher von morgen. Kinder und Jugendliche, meistens Mädchen, die die Intensiv-Nähkurse der Diplom-Modedesignerin besuchen und dort an eigenen Kleidungsstücken tüfteln. „Selbstmachen – das liegt derzeit voll im Trend“, sagt Kremers. Und die Kinder? Die wollen von dem Klischee, dass Nähen nur etwas für Großmütter ist, nichts wissen. Johanna sagt: „Das ist etwas für jedes Alter.“

Kremers zeigt Mia (11), worauf sie beim Saum-Nähen achten muss. Foto: Kandzorra, Christian

Info Werkstattatelier in Steinhausen Kurse Kerstin Kremers bietet Nähkurse für Erwachsene und Kinder an. Auch veranstaltet sie Workshops, in denen sich Interessierte im Nähen ausprobieren können. In den beiden nächsten Ferienwochen hat sie noch Plätze in den Ferienkursen für Kinder frei, Gleiches gilt für die zweite Herbstferienwoche. Kosten Ein fünftägiger Nähkursus kostet 130 Euro plus Material. Infos unter www.knoepfchen.net und unter 0176 96189713.

Tatsächlich handelt es sich aber um ein außergewöhnliches Ferien-Angebot, das es längst nicht überall gibt. „Kreatives Arbeiten wird in der Schule oft vernachlässigt“, sagt Kerstin Kremers, die bei der Ganztagsbetreuung am Gymnasium Korschenbroich eine Näh-AG anbietet. Erstaunlich: „Momentan sind da mehr Jungen als Mädchen.“ Die meisten fangen klein an – mit Kissen oder mit Schlüsselanhängern. Kleidungsstücke herzustellen ist schon höhere Kunst. „Meine Kurse werden oft von Fortgeschrittenen besucht, viele kommen häufiger zu mir“, sagt Kremers. Johanna ist so eine „Wiederholungstäterin“ – aber auch die elfjährige Mia und die zehnjährige Miriam haben schon einige Näh-Erfahrung.

„Praktisch“ finden das oft die Familien der jungen Näherinnen: Mia etwa näht ab und zu die Hosen ihres Bruders um. „Damit sie nicht so ausfransen“, sagt sie, während sie an der Nähmaschine einen schwarzen Pullover ihrer Mutter flickt. „Die Nähte sind aufgegangen“, sagt sie und schaut konzentriert auf die Nadel der Maschine, während sich die Säume wieder festigen.

Johanna (14) begutachtet ihr selbstgenähtes Kleid mit passender Tasche. Foto: Kandzorra, Christian