Brauchtum in Korschenbroich Ein Hauch von Gürzenich in Kleinenbroich

„Lustig, fröhlich mit Radau – wir feiern – KKF Helau.“ So lautet das Motto der Kleinenbroicher Karnevals-Freunde in dieser Session. Einer der Höhepunkte der Session ist die Narrensitzung. Zum ersten Mal wurde in der Aula der Realschule gefeiert, weil in der Mehrzweckhalle Renovierungsarbeiten vorgenommen werden.