Frisches Brot aus Korschenbroich : Eine sonntägliche Backstube auf den Epsendorfer Feldern

Sobald im Holzofen die richtige Temperatur herrscht, kann das Backen losgehen. Nach zehn bis 15 Minuten sind die Brote fertig. Foto: Mareike Dirnberger

Korschenbroich Weil in diesem Jahr die üblichen Handwerker- und Weihnachtsmärkte ausfielen, überlegte sich Bäckermeister Edmund Tockloth eine Alternative. Einmal im Monat stellt er sein Brot nun am Ortsrand von Epsendorf her.

(NGZ) Über Epsendorf liegt ein dezenter Rauchgeruch. Seit zwei Stunden befeuert Bäckermeister Edmund Tockloth seinen Holzofen, um ihn auf die richtige Temperatur zu bringen. Bald sind seine Teiglinge fertig gebacken und der wartenden Kundschaft wird das frische, warme und knusprige Brot serviert.

Normalerweise ist der Familienbetrieb „Bäckerei-Konditorei-Café Tockloth“ an den Wochenenden mit dem mobilen Holzofen, der auf einem Anhänger installiert wurde, auf Herbstfesten, Handwerkermärkten und Weihnachtsmärkten unterwegs. In diesem Jahr hat sich der Ur-Epsendorfer aufgrund der besonderen Umstände etwas anderes einfallen lassen: Jeden dritten Sonntag im Monat steht mit seinem Holzofen auf dem Feld des befreundeten Bauern Norbert Neff und entfacht ein Feuer. Bis der Schamottstein die richtige Temperatur erreicht hat, dauert es ein wenig. Dann kann Tockloth mit dem Backen beginnen. Der Feuergeruch weicht dem Brotgeruch.

Tokloth vor seinem kleinen Stand samt Ofen auf einem Feld in Epsendorf. Foto: Mareike Dirnberger

„Damit die Brote keine Stunde im Holzofen brauchen, backe ich die Teiglinge in unserer Backstube vor“, verrät Tockloth und gewährleistet damit, dass die recht hellen Teiglinge in zehn bis 15 Minuten in der Hitze des Holzofens dunkel und knusprig werden. Das ist immer noch genügend Zeit, um einen kurzen Klön zu halten. Natürlich stets unter Berücksichtigung der aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen.

Mittlerweile hat sich das Handwerksevent herumgesprochen und so trudeln im Laufe des Sonntags so gut wie alle Dorfbewohner ein. Auch aus den umliegenden Dörfern kommen die Menschen mit dem Fahrrad angeradelt oder mit dem Auto vorgefahren.

Genau das ist es, was Edmund Tockloth an seiner Aktion so gut gefällt. Er schafft trotz Abstandsregelungen und pandemiebedingter Maßnahmen einen besonderen Treffpunkt. Er erhofft sich, auf diese Weise auch in schwierigen Zeiten das dörfliche Gemeinschaftsgefühl zu stärken. „Das ist mir ein Herzensanliegen“, sagt Tockloth.

Info Das nächste Backevent samt Brotverkauf findet am 20. Dezember von 13 bis 16 Uhr statt. Beim Kauf größerer Mengen ist eine Vorbestellung sinnvoll. Der Standort des mobilen Holzofens der Bäckerei Tockloth befindet sich auf dem freien Feld am südlichen Ortseingang von Epsendorf, Ecke Am Bilderstock und Blausteinstraße. Das Brot aus dem Holzofen ist ein Roggen-Dinkel-Mischbrot mit selbst gemachtem Sauerteig.

(NGZ)