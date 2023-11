Ur-Korschenbroicher Hans Döhmen wird 95 Jahre alt An Unges Pengste 1949 als Adjutant dabei gewesen

Der 95-Jährige hat viel zu erzählen. Gerne denkt er an seine Zeit als St. Martin zurück. 60 Jahre lang führte er als heiliger Mann den großen Laternenumzug an. 2008, fast 80-jährig, ritt er ein letztes Mal in roter Legionärsuniform und mit goldenem Helm auf dem Schimmel voran. Nach der Geburt seiner beiden Kinder habe der Auftritt als St. Martin für ihn nochmals an Bedeutung gewonnen. „Es ist einfach wunderbar, wenn die Kinder den St. Martin ansprechen und ihm die Hand reichen wollen“, sagt er rückblickend. Die Kinder haben ihm die Rolle gedankt. Zum Abschied in den Ruhestand als St. Martin schenkten ihm Jungen und Mädchen der Andreas Grundschule ein Erinnerungsbuch mit eigenen Bildern, Collagen, kleinen Texten. Wie einen Schatz hütet Döhmen dieses Buch bis heute.