Korschenbroich: Ehrenamt hat eine große Zukunft

Helfer in Korschenbroich gesucht

Zwei Senioren sitzen am Strand (Symbolfoto). Foto: dapd, dapd

Korschenbroich Mit Kontaktbörse und Beratung hilft die Stadt Menschen, die helfen wollen.

Viele Menschen in Korschenbroich engagieren sich ehreamtlich in unterschiedlichen Bereichen der Gesellschaft. Dass sich noch mehr Menschen aufmachen, um ein Ehrenamt zu übernehmen, ist der große Wunsch der Kommunalprolitiker. Vor dem Hintergrund einer alternden Gesellschaft müssen noch ganz neue und ungewöhnliche Ideen entwickelt werden, wie Landrat Hans-Jürgen Petrauschke in seiner Haushaltsrede 2018 sagte. Denn die Betreuung alter und eventuell pflegebedürftiger Menschen sei eine große gesellschaftliche Aufgabe, die auch von ehrenamtlich tätigen Menschen unterstützt werden sollte.