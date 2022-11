Diamantene Hochzeit in Korschenbroich : Beim Vorsprechen an der Schauspielschule hat es gefunkt

Beim Vorsprechen an der Schauspielschule hat es gefunkt

Diamantene Hochzeit in Korschenbroich

Korschenbroich Was für Henriette und Wilfried Ingerfurth mit einem kleinen Gefallen begann, entwickelte sich zu einer langjährigen Ehe. Beide teilen die Liebe für klassische Musik und Sport.

Zu einem Vorsprechtermin an der Schauspielschule in Düsseldorf wurde Henriette Ganz gebeten, eine Begleitung mitzubringen. So fragte sie ihren flüchtig bekannten Wilfried Ingerfurth, ob er mit ihr dorthin gehen würde. Wilfried sagte zu und unterstützte Henriette.