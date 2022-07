Unterstützung in Korschenbroich im Ruhestand : Ehemaliger Amtsarzt hilft bei Hygienebelehrung im TZ Glehn

Glehn Trotz Ruhestand arbeitet Michael Dörr, langjähriger Leiter des Gesundheitsamtes im Rhein-Kreis Neuss, in Teilzeit. Er unterstützt das Technologiezentrum Glehn bei der digitalen Hygienebelehrung.

So arbeitet der frühere Amtsarzt seit September 2021 im Teilzeitmodus und radelt regelmäßig von seinem Wohnort Reuschenberg nach Glehn. „Mir macht die Arbeit im TZG-Team großen Spaß, und ich freue mich, dass ich auf diese Weise die Online-Hygienebelehrung, die ich vor mehreren Jahren mit eingeführt habe, weiter entwickeln kann“, sagt der Mediziner und fügt hinzu: „Ein schöner Nebeneffekt ist, dass ich auf diese Weise mit ehemaligen Kolleginnen und Kollegen anderer Gesundheitsämter in Kontakt bleibe.“

Die Online-Belehrung wurde im Kreis vor vier Jahren als Modellprojekt des Kreises und des TZG eingeführt. Rund 200.000 Online-Belehrungen haben bereits stattgefunden. Wie der Rhein-Kreis Neuss mitteilt, nutzen 64 von bundesweit 388 Gesundheitsämtern dieses Verfahren mittlerweile. Insbesondere die Corona-Pandemie habe für eine enorme Nachfrage nach dem Angebot gesorgt, weil die Schulungen nicht mehr in Präsenz stattfinden konnten. Eine Hygienebelehrung ist erforderlich für alle, die mit leicht verderblichen Lebensmitteln arbeiten – unabhängig davon, ob professionell in der Großküche oder ehrenamtlich in einer Schulkantine. Auch Angestellte in Kindertagesstätten, in der Pflege sowie Servicepersonal bei Veranstaltungen oder Messen müssen solch eine Schulung nachweisen.