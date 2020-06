Eheleute Röhrs feiern Eiserne Hochzeit : Auf den ersten Blick verliebt in Hofdame Luise

Korschenbroich Als er vor 66 Jahren mit dem Motorrad in Kleinenbroich Station machte, war es um Wilfried Röhrs geschehen. Dort war gerade Schützenfest und ein Blick auf ein Kirmesbild reichte für große Gefühle.

Auf stolze 65 Ehejahre blicken Luise und Wilfried Röhrs aus Kleinenbroich an diesem Mittwoch zurück. Wilfried Röhrs wurde 1930 in Kührstedt, Kreis Wesermünde, geboren und war als Maschineneinrichter viele Jahre bei Ideal Standard in Neuss beschäftigt. Luise, geborene Kremer, kam 1937 in Kleinenbroich zur Welt und erlernte den Beruf der Zwirnerin.