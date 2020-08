Jubilare aus Kleinenbroich : Eheleute Benke feiern Diamantene Hochzeit

Korschenbroich Wilma Benke ist Ur-Kleinenbroicherin, ihr Mann Helmut stammt ursprünglich aus Schlesien. Gefunkt hat es bei einer Tanzveranstaltung, vor 60 Jahren heirateten die beiden. Radtouren und Reisen wurden ein fester Bestandteil ihres Lebens.

Am 19. August ist es genau 60 Jahre her, dass Wilma und Helmut Benke aus Kleinenbroich „Ja“ zueinander sagten und seitdem gemeinsam alle Höhen und Tiefen gemeinsam überstehen. Helmut stammt ursprünglich aus Breslau, Wilma war immer schon in Kleinenbroich zu Hause. Auch wenn die beiden sich vorher schon vom Sehen kannten – gefunkt hat es zwischen dem Tankwart und der Näherin erst bei einer Tanzveranstaltung in der Gaststätte „Zur Traube“ in Kleinenbroich.