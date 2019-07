Stadtverwaltung Korschenbroich : Eckwerte zum Stadt-Haushalt für 2020 sorgen für Diskussionen

Korschenbroich Eine Liste der Verwaltung mit möglichen Maßnahmen sollte ein Service für die Ratsfraktionen sein. Diese vermissten jedoch genaue Zahlen für ihre späteren Beratungen.

Die Stadtverwaltung Korschenbroich hat in der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses Eckwerte zum Haushalt 2020 vorgetragen. In einer Liste wurden Maßnahmen aufgeführt, die bislang in der Haushaltsplanung noch nicht vorgekommen sind. Darunter befinden sich beispielsweise ein Einsatzleitfahrzeug für die Feuerwehr, mehr Stellen für Auszubildende in Kindergärten und ein Anbau für die OGTS an der Maternusschule. Der Rat hatte die Verwaltung im Februar beauftragt, eine solche Liste zu erarbeiten.