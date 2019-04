Stadtverwaltung durchleuchtet ihren Fuhrpark : E-Mobilität für Botendienst der Stadt

Korschenbroich Korschenbroichs Verwaltung hat ein elektrisch betriebenes Fahrzeug hinzubekommen. Für sie steht ihr gesamter Fuhrpark generell derzeit auf dem Prüfstand.

Das neue e-Mobil ist ein sichtbares Zeichen dafür, dass der Fuhrpark der Stadtverwaltung zur Zeit generell auf dem Prüfstand steht. Unter Berücksichtigung des künftigen Klimaschutzkonzeptes und der städtischen Agenda 2030 wird beispielsweise untersucht, welche Vor- und Nachteile Fahrzeugpools hätten und wie diese zu organisieren wären. Die Überlegungen greifen auch auf ein regionales Mobilitätskonzept zurück, das der Energieversorger NEW für die Elektromobilität in der Region Niederrhein vorgelegt hat. Der politische Auftrag an die Verwaltung lautet, eine entsprechende Konzeption zum Fuhrparkmanagement fertigzustellen.

Tanken können Rita Brunenberg und Günter Naus übrigens an einer Hausbox direkt am Rathaus. Öffentlich zugängliche E-Ladestationen für Kraftfahrzeuge befinden sich direkt hinter dem Rathaus Sebastianusstraße, am Matthias-Hoeren-Platz (beide Korschenbroich), am Parkplatz des S-Bahnhofes in Kleinenbroich sowie an der Bachstraße in Glehn.