„Lolli-Methode“ in Korschenbroicher Kitas : Durch PCR-Pool-Tests 90 Corona-Fälle in Kitas entdeckt

Ist ein Pooltest positiv, müssen die Eltern einen Tag später einen Einzelabstrich bei ihrem Kind machen. Wenn das PCR-Einzeltestergebnis negativ ist, darf das Kinder wieder zurück in die Kita. Foto: dpa/Peter Kneffel

Korschenbroich Seit einem Monat gibt es die PCR-Pooltests nach der Lolli-Methode in den Korschenbroicher Kindertagesstätten. Mehr als 95 Prozent aller Kinder und Mitarbeiter machen mit. Wie sich die Tests auf das Infektionsgeschehen auswirken.

Inzwischen sind sie fast zur Routine geworden – die PCR-Pooltests nach der Lolli-Methode in den Korschenbroicher Kindertagesstätten. Vor einem Monat hat der Rhein-Kreis Neuss mit den Tests gestartet, nachdem er mit dem Land NRW vereinbart hatte, dass dieses die Kosten zunächst bis zum 31. März übernimmt.

Seit dem 17. Januar lutschen jeweils montags und mittwochs die meisten kleinen Mädchen und Jungen sowie die Mitarbeiter der 19 Kindertagesstätten in Korschenbroich vormittags 30 Sekunden lang an einem Tupfer – dem sogenannten Lolli –, der dann in ein Röhrchen gesteckt wird. Alle Tupfer der Kita-Gruppe werden in diesem Röhrchen gesammelt. Dieser sogenannte Pool geht anschließend ins Labor.

„Insgesamt 1648 Kinder und Mitarbeiter in Korschenbroich nehmen an den PCR-Pooltests teil“, sagt Benjamin Josephs, Pressesprecher vom Kreis auf Anfrage. „Das entspricht einer sehr guten Quote von etwa 95 Prozent.“ Zweimal pro Woche werden 76 Pools in allen städtischen und privaten Kitas getestet. „Bislang wurden 564 Pools ausgewertet, 56 davon waren positiv – also zehn Prozent“, so Josephs. Bei den anschließenden PCR-Einzeltests wurden 63 Kinder und 27 Mitarbeiter positiv auf Corona getestet. Aktuell ist laut Josephs jeweils eine Gruppe von zwei Kitas in Quarantäne.

Der Pressesprecher weiß darum, dass die Pooltests den Eltern, aber auch den Kindertagesstätten, einiges abverlange. Denn sobald das eigene Kind einer Kita-Gruppe mit positivem Pooltest angehört, muss es einen Tag zu Hause bleiben. Für berufstätige Eltern ist das Stress pur, von jetzt auf gleich die Kinderbetreuung sicher zu stellen.

Die Kinder der Gruppe mit positivem Pooltest lutschen anschließend zuhause unter Anleitung ihrer Eltern an einem neuen Tupfer. Dieser wird einzeln in ein beschriftetes Röhrchen verpackt, von den Eltern in die Kita gebracht und dort zusammen mit den Einzel-Tupfern aller Kinder der Gruppe ins Labor transportiert und untersucht. Ist dieser Einzeltest ebenfalls positiv, ordnet das Gesundheitsamt entsprechende Quarantäne an. Ist er negativ, dürfen Kinder und Mitarbeiter wieder zurück in die Kita.