Jazz-Café in Liedberg „Duo Color Madera“ mal virtuos und furios, aber auch dramatisch

Bekannte Melodien in neuem Gewand: Bei Astor Piazzollas „Libertango“, dem am häufigsten gecoverten Tango überhaupt, hat man den Hit der jamaikanischen Sängerin Grace Jones „I’ve Seen That Face Before (Libertango)“ in den Ohren, der 1981 die europäischen Charts stürmte. Dabei wird das Duo mit Leonard Gincberg an der Cajón kurzfristig zum Trio. Einen Ausflug in den Café-Jazz unternehmen Flöte und Gitarre beim – der Pariser Metrostation „Straßbourg/St. Denis“– gewidmeten Titel des Roy Hargrove Quintetts. In diesem Stück aus dem „Savoir-vivre“ zwischen Entspannung und Emotionalität gelingen die Tempiwechsel scheinbar mühelos.