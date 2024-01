Sitzungskarneval in Korschenbroich Düsseldorfer Prinz ist bei seiner Rede in Glehn zu Tränen gerührt

Die kfd-Frauen von Glehn haben auch in diesem Jahr ein jeckes Programm auf die Beine gestellt: Schon bei den beiden ersten und ausverkauften Karnevalssitzungen am Freitag- und Samstagabend herrschte ausgelassene Stimmung. So auch am Sonntagnachmittag. Und dann plötzlich, nach einer ganzen Reihe witziger und kreativer Programmpunkte, stand der Saal von einer auf die andere Sekunde Kopf. Es hielt sogar die Jecken im Seniorenalter nicht mehr auf den Plätzen. Der Grund: Das Düsseldorfer Prinzenpaar Uwe I. und seine Venetia Melanie zogen mit Abordnungen ihrer Leibgarden in den Pfarrsaal ein. Das war ein wohlgehütetes Geheimnis des Planungsteams und die Überraschung war vollends gelungen.