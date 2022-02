Kriminalität in Korschenbroich : Verdacht auf Drogenhandel in Korschenbroich

Die Polizei stellte verschiedene Substanzen und Konsumgegenstände sicher. Foto: Polizei Neuss

Korschenbroich Die Polizei wurde zu einem jungen Mann in Korschenbroich gerufen, weil sich Freunde um ihn Sorgen machten. Am Ende fand man in seinem Bettkasten eine größere Menge Marihuana - es besteht Verdacht auf Drogenhandel.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Samstagabend, 19. Februar, nahm die Polizei einen Einsatz in einem Mehrfamilienhaus wahr, weil sich Freunde eines Bewohners um dessen Gesundheit sorgten. Der junge Mann war nicht erreichbar gewesen und man vermutete, dass ihm etwas zugestoßen sein könnte. Die Befürchtungen konnten bei Eintreffen der Polizei schnell ausgeräumt werden, jedoch ergaben sich Hinweise auf Drogenkonsum und im Weiteren auch auf eine nicht ganz legale „Nebenbeschäftigung“ des Wohnungsinhabers. So fanden die Beamten mehrere Druckverschlusstütchen mit weißen Anhaftungen sowie eines das augenscheinlich Marihuana enthielt.

Da der Verdacht bestand, dass die offensichtlichen Beweisstücke nur ein Teil einer größeren Menge an Betäubungsmitteln waren, ordnete ein Richter auf Antrag der zuständigen Staatsanwaltschaft eine Wohnungsdurchsuchung an. Die Polizei setzte hierzu einen ihrer Drogenspürhunde ein. Dieser fand in einem Bettkasten eine größere Menge Marihuana.