Im Ortskern von Korschenbroich : Gleich drei Nosferatu-Spinnen im Garten gesichtet

Korschenbroich Der Schrecken war groß: Als er den Grill abdecken wollte, lag die etwa sechs Zentimeter große Spinne auf der Plane. Thomas Siegers entsorgte sie so, wie es der Naturschutzbund empfiehlt. Dann entdeckte er zwei weitere Exemplare.

Nun ist sie auch in Korschenbroich gesichtet worden: Gleich drei Exemplare der Nosferatu-Spinne entdeckte Thomas Siegers in seinem Garten. „Zum 16. Geburtstag meines Sohnes hatte ich mittags Würstchen gegrillt, und als ich später die Abdeckplane wieder auf den Grill packen wollte, lag da ein etwa sechs Zentimeter großes Exemplar“, sagt Siegers.

Er sei kein Spinnenfreund, gibt Siegers zu. „So ein Teil zu zerquetschen, da habe ich schon Hemmung.“ Zudem habe er sich an die Empfehlungen des Naturschutzbundes (Nabu) halten wollen. Vorsichtig habe er daher einen Becher über die handtellergroße Spinne gestülpt und sie zu einem Busch getragen. „Vorher habe ich noch ein Foto gemacht und dieses dem Nabu geschickt. Aber ich bin mir sicher, dass es die Nosferatu ist“, so Siegers.

Kurz nach der ersten Entdeckung am Freitagmittag habe er den Pool im Garten abdecken wollen. „Da war dann das nächste, allerdings deutlich kleinere Exemplar.“ Dieses verzog sich laut Siegers durch die Löcher in eine der Poolstangen. „Und dann lag noch eine tote Spinne in der Poolplane“, sagt Siegers.

Wie der Nabu auf seinen Seiten erklärt, sei das Gift von Zoropsis spinimana – so der Expertenbegriff für die Nosferatu-Spinne – für Menschen nicht gefährlich. Ihr Biss sei ungefähr so schmerzhaft wie ein leichter Wespenstich. Zudem beiße sie nur, wenn sie gereizt wird. Bis vor zwei Jahrzehnten lebte die Nosferatu-Spinne nur im Mittelmeerraum. Inzwischen breitet sie sich in NRW aus. So wie im Garten von Thomas Siegers. Der CDU-Fraktionschef und Präsident der St. Sebastianus Bruderschaft wohnt übrigens an der Rheydter Straße, nahe dem Ortskern von Korschenbroich.