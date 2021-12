Freizeitsport in Korschenbroich : Das erste von drei Kleinspielfeldern ist offiziell eröffnet

Freizeitsport in Korschenbroich

Korschenbroich In Glehn, Kleinenbroich und Herrenshoff entstehen neue Kleinspielfelder für Fußball, Volleyball und Basketball. Das erste ist nun offiziell eröffnet worden.

Die neuen Sportanlagen beim SV 1924 Glehn sind offiziell eröffnet: Bürgermeister Marc Venten freut sich über das sonnige Winterwetter, überlegt kurz, ob Schnee jetzt nicht noch das i-Tüpfelchen obendrauf wäre und entscheidet, dass es besser ohne ist: „Sonst könnte man nicht sehen, was hier geschaffen wurde“, sagt er. Gemeint ist das Kleinspielfeld mit den Maßen 28 mal 15 Meter und direkt daneben der Kunstrasenplatz , 38 mal 59 Meter groß. Sie sind für Fußball, Volleyball und Basketball geeignet.

Norbert Jurczyk, Vorsitzender des Glehner Traditionsvereins, hat gleich mehrfach Grund zur Freude: „Wir haben aktuell 661 Mitglieder, das sind so viele wie nie zuvor in der Vereinsgeschichte.“ Alles andere als selbstverständlich ist für ihn, dass der Verein Eigenleistungen und Geldmittel von rund 80.000 Euro aufgebracht hat.

So stammt das Geld für die Flutlichtanlage des neuen Kleinspielfeldes und des bestehenden Sportplatzes aus der Vereinsschatulle. „Hier ist ganz viel ehrenamtlich gelaufen“, so Jurczyk. Er gesteht, zunächst nicht an eine Umsetzung geglaubt zu haben. Und Heveling erklärt, dass es keine Selbstverständlichkeit gewesen sei, die Fördergelder zu akquirieren: „Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat sich den Förderantrag genau angeschaut.“ Viele Kommunen hätten Anträge eingereicht. Im nächsten Jahr wird es Fördermittel geben für eine attraktivere Gestaltung des Hallenbad-Außenbereichs.