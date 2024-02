In drei Ortsteilen von Korschenbroich So ist der aktuelle Stand bei den neuen Flüchtlingsunterkünften

An drei verschiedenen Standorten im Stadtgebiet wird derzeit an dezentralen Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete gearbeitet. Wie die Stadt mitteilt, entstehen Räumlichkeiten für insgesamt etwa 110 Menschen in Kleinenbroich an der Hochstraße, in Korschenbroich am Waldfriedhof und in Glehn an der Schanzer Weide.