Kommunalwahl 2020 in Korschenbroich : Drei Herausforderer für Marc Venten

Kommunalwahl 2020 in Korschenbroich

Korschenbroich Der Bürgermeister hat seine Bereitschaft zur Wiederwahl erklärt. Jetzt steht fest: Für eine zweite Amtszeit muss sich Venten im September 2020 gegen mindestens drei weitere Kandidaten durchsetzen.

Seit vier Jahren ist Marc Venten (CDU) Bürgermeister der Stadt Korschenbroich. Mindestens sechs weitere sollen es werden. Dafür muss Venten am 13. September 2020 wiedergewählt werden. Am liebsten mit absoluter Mehrheit, wie er in dieser Woche verriet. Mindestens drei Mitbewerber werden versuchen, das zu verhindern. SPD, Grüne und erstmals auch die AfD wollen eigene Kandidaten aufstellen. Das ist das Ergebnis einer Umfrage unserer Redaktion unter den Korschenbroicher Parteien.