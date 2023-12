Einbrüche in Kleinenbroich An einem Tag drei Einbrüche in Kleinenbroich

Drei Einbrüche ereigneten sich nach Angaben der Polizei am Donnerstag, 30. November, in Kleinenbroich. Zwischen 7.45 und 19.50 Uhr hebelten Diebe an der Hochstraße die Balkontür einer Wohnung sowie ein Fenster eines Einfamilienhauses auf. Sowohl in der Wohnung als auch in dem Wohnhaus wurden im Anschluss mehrere Räume nach Wertgegenständen durchwühlt. Ob etwas gestohlen wurde, ist Bestandteil der Ermittlungen.