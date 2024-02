Einbrüche in Korschenbroich Täter dringen in drei Einfamilienhäuser ein

Gleich vier Einbrüche ereigneten sich in den vergangenen Tagen in Korschenbroich. Wie die Polizei mitteilt, wurde in der Zeit von Samstag, 24. Februar, 16.50 Uhr, bis Sonntag, 25. Februar, um 8.30 Uhr Schmuck aus einem Einfamilienhaus an der Bruchstraße in Korschenbroich entwendet. Die unbekannten Täter hatten zuvor ein Fenster aufgehebelt und anschließend das Haus durchwühlt. Ebenfalls an der Bruchstraße versuchten nach Angaben der Polizei Unbekannte in ein weiteres Haus einzudringen. Die Jalousie an einer Terrassentür war zwar beschädigt worden, die Täter gelangten jedoch nicht in das Haus. Der versuchte Einbruch ereignete sich am Samstag zwischen 18 und 20 Uhr.