Sicherheit in Korschenbroich Neuer Standort für den Drehleiter-Wagen der Feuerwehr

Bis zur offiziellen Einweihung der neuen Feuerwache am Baugebiet „Dietrich-Bonhoeffer-Straße-West“ in Kleinenbroich dauert es weiterhin. Immer noch seien Kleinigkeiten zu erledigen, erklärt Feuerwehrchef Frank Baum. Doch was vielleicht noch wichtiger ist: Die Drehleiter von Glehn ist bereits nach Kleinenbroich umgezogen. Allerdings steht sie noch am alten Feuerwehrgerätehaus an der Hochstraße. Wie erst jetzt offiziell bekanntgeworden ist, ist das teuerste und modernste Fahrzeug der Korschenbroicher Feuerwehr bereits im Januar von Glehn nach Kleinenbroich umgezogen.