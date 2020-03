Aktionstag am Samstag : Korschenbroich soll sauber werden

Aktionstag am Samstag

Korschenbroich Überall im Stadtgebiet wird am Samstag Müll gesammelt. Eine Übersicht.

Zahlreiche Veranstalter organisieren den Aktionstag „Saubere Stadt“ und sorgen dafür, dass am Samstag, 14. März, wieder wilder Müll in Feld, Wald und Flur eingesammelt und ordnungsgemäß entsorgt wird. Im letzten Jahr konnten so rund 5,4 Tonnen Abfall und Unrat gesammelt werden. Das Amt 67 Grünpflege und Baubetrieb koordiniert die Aktivitäten und hat die Treffpunkte der diesjährigen Veranstaltung zusammengestellt.