Kunst in Korschenbroich : Ausstellung im Kulturbahnhof zum Thema „Tiefe“

Kunst in Korschenbroich

Korschenbroich „Tiefe“ heißt die Ausstellung, die jetzt im Kulturbahnhof Korschenbroich eröffnet wurde. Die beiden Künstlerinnen, Renate Patt aus Neuss-Rosellerheide und Petra Emmerich aus Grevenbroich-Neukirchen, zeigen Arbeiten, die sich in hohem Maße voneinander unterscheiden: Die Neusserin ist mit abstrakten Impressionen vertreten, die ein hohes Maß an Plastizität aufweisen, Bilder, die Aufbrüche aufweisen und somit dem Titel der Ausstellung „Tiefe“ gerecht werden.

„Es geht bei mir immer um Spuren der Zeit“, sagt Renate Patt (67) und fügt hinzu: „Zeit vergeht mit der Konsequenz, dass nichts bleibt, wie es ist.“ Um diesen Prozess zu verdeutlichen, verwendet sie neben Farben unter anderem Marmormehl, Fundstücke aus Holz, die sie im Wald findet beziehungsweise finden lässt, aber auch Maiskolben. Nur mit Acrylfarben zu arbeiten, war ihr sehr schnell nicht mehr genug. Die pensionierte Lehrerin verwendet überwiegend erdige Farbtöne, sie spricht in diesem Zusammenhang von „milden Farben“. Aber auch die Farbe Blau spielt eine Rolle.

Der Zahn der Zeit ist das beherrschende Thema – und wie der nagt, macht am besten das Marmormehl deutlich: Je dicker aufgetragen, umso größer sind die Risse. Renate Patt hat unter anderem bereits mit dem Neusser Künstlerkreis und in der Alten Post ausgestellt, aber auch in der Niederrhein-Klinik – das war vor drei Jahren, und damals hatte sie wie jetzt gemeinsam mit Petra Emmerich ausgestellt.