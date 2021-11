Impfangebote in Korschenbroich : Zweimal pro Woche Impftermine ohne Anmeldung

Impfangebote in Korschenbroich

Korschenbroich In Korschenbroich sind ab sofort mobile Impfteams vom Rhein-Kreis Neuss donnerstags und sonntags im Einsatz. Ein Überblick, wann und wo die Impftermine ohne Anmeldung stattfinden.

Aufgrund der vierten Corona-Welle mit hohen Infektionszahlen erweitert der Rhein-Kreis Neuss sein Impfangebot. In Korschenbroich sind ab sofort mobile Impfteams donnerstags (an wechselnden Orten) von 14 bis 19 Uhr und sonntags im Rathaus in der Zeit von 10 bis 17 Uhr im Einsatz. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich, der Personalausweis muss mitgebracht werden.