Brauchtum in Korschenbroich Bruderschaft in Pesch diskutiert über Pferde auf Schützenfesten

Bei der Mitgliederversammlung der St. Donatus Schützenbruderschaft Pesch wurde vor allem über einen Tagesordnungspunkt diskutiert: Der Schützenzug Joot Dropp hatte in einem Brief die Zukunft der Pferde an den Schützenfesten infrage gestellt. In diesem Schreiben wurde auf Zwischenfälle hingewiesen, wie es sie in Pesch, aber auch in Liedberg-Steinhausen gegeben habe. Der Kernsatz des Briefes lautete wie folgt: „Pferde auf dem Schützenfest sind nicht mehr zeitgemäß und auch nicht mehr richtig.“ Man erinnerte daran, dass in Steinforth-Rubbelrath „ohne Pferde ein tolles Schützenfest gefeiert werde“. Die Frage, die die Schützen von Joot Dropp in den Raum stellten: „Muss erst etwas passieren, bis gehandelt wird?“ Der Trend gehe zu mehr Tierwohl.