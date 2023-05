Nachfolger von Leonard Gincberg in Korschenbroich Dominik Oppel ist neuer Bezirksleiter der Musikschule

Dominik Oppel studierte klassisches Saxophon an den Musikhochschulen in Würzburg und Köln. Im Anschluss an sein Studium in der Domstadt ist der gebürtige Franke im Rheinland geblieben und hat 2008 seine Stelle als Lehrer für Saxophon und Klarinette an der Musikschule Rhein-Kreis Neuss angetreten. Seither widmete er sich sowohl der Breitenförderung in den Bläserklassen an Gymnasien als auch der Spitzen- und Ensembleförderung.